Більше ста дітей з Луганщини і Донеччини проведуть Різдво на Тернопіллі

04/01/2018 Розмір тексту:

Кілька груп дітей зі східної України їдуть на Тернопільщину святкувати Різдво. Їх прийматимуть місцеві родини. Першу групу дітей вже зустріли сім’ї Монастириського району.

Діти з Луганської області проведуть на Тернопільщині більше тижня. Вони хочуть вивчити місцеві звичаї, більше освоїти українську мову та ознайомитися з різними визначними пам’ятками краю. Перша група у складі шістнадцяти осіб вже поселилася у родинах Монастириського району.

«Я вже давно мріяла побувати на Тернопільщині. Мені багато розповідали про замки, мені дуже хочеться їх побачити. Сподіваюся у нас буде на це час. А ще мені цікаві звичаї і традиції Галичини. Я вдома читала все це в Інтернеті, а тепер буду дивитися, як це на практиці працює», – каже гостя з Луганської області Олександра.

Усіх гостей з Луганської області чекає насичена розважальна програма: екскурсії, майстер-класи, вивчення Різдвяних традицій.

«Радує, що наші гості дуже відкриті до спілкування. Вони відкриті до вивчення нового. А ще вони дуже щирі. Таке спілкування нашій країні зараз дуже потрібне, бо це об’єднує», – додає завідувач науково-краєзнавчого відділу обласного краєзнавчого центру туризму учнівської молоді Михайло Фалінський.

Цього Різдва на Тернопільщині гостюватимуть діти з Донецької і Луганської області. А весною наші школярі поїдуть на східну Україну.

Софія Романська