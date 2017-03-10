Більше 20000 мешканців області ховаються від військкомату

10/03/2017 Розмір тексту:

В Україні стартував призов на строкову військову службу. Проте, як зазначили в обласному військкоматі, вже близько 20 тисяч осіб перебувають у «розшуку».

Так, за словами т. в. о. військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату, полковника Олександра Скумбрія, проблем з призовом буде чимало, адже уже є дуже багато осіб, місце перебування яких з’ясовують і які не з’явилися до військкомату на вимогу комісара для проведення призову. Таких осіб у Тернопільській області більше 20 тисяч, повідомляє Галас.

Утім, як зазначає обласний воєнком, не все так страшно, як здається на перший погляд, адже є перелік умов, за яких призовникам надається відстрочка на призов на строкову військову службу.

– Право на відстрочку мають громадяни, які підлягають призову з 18 до 20 років, доки на момент відправки на службу їм не виповниться 20 років. Відстрочка надається призовникам за рішенням районної призовної комісії. Також – за сімейними обставинами, за станом здоров’я, задля здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Визначено й перелік тих, наголошує Олександр Скумбрій, хто взагалі звільняється від призову. Це громадяни України, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби, які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку, призовники, батько або мати, рідний брат або сестра, яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби. Призовники, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, які були засуджені за вчинення злочинів до позбавлення волі, обмеження волі і не звільненні від відбування покарання, які після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові звання офіцерського складу.