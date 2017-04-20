Більша частина Тернополя залишиться без водопостачання

20/04/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж, від 00 год 26 квітня до 24 год 27 квітня буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл.

Про це повідомляє КП “Тернопільводоканал”.

“Без води будуть мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “БАМ”, “Аляска”, “Канада”, “Сонячний”, “Березовиця” та довколишніх сіл. Починаючи від ранку 27 квітня, четвер, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі”, – наголошує в. о. начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Андрій Онищенко.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька. Соняна, Новосонячна, Дівоча, Малишка, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулицю Текстильна, 2-22; Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

“У період відсутності води в мережах також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів, – зазначає Андрій Онищенко. – Цілком відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці 28 квітня”.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.