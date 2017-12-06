Білоруси не зможуть посмакувати салом з Тернопільщини

06/12/2017 Розмір тексту:

Сумської, Донецької та Тернопільської областей через африканську чуму свиней.

Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей у зв’язку зі спалахами на цих територіях гострого вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі, від 28 і 29 листопада, повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, зоопаркових і циркових тварин сприйнятливих видів, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряного, рого-копитного і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення кормів і кормових добавок, що містять у своєму складі свинарське сировину з Харківської, Сумської, Донецької та Тернопільської областей, а також устаткування, що використовується для перевезення, утримання, забою і оброблення свиней.

За даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 137 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 1 грудня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 285 спалахів АЧС в 24 областях.