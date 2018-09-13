Білі свічки серед пожовклого листя: у Тернополі знову цвітуть каштани. ВІДЕО

13/09/2018 Розмір тексту:

У Тернополі вдруге у 2018 році зацвіли каштани. Білі свічки суцвіття з-поміж пожовклого листя з’являються на гілках каштанів зокрема у центрі Тернополя. Фахівці розповідають, це скоріш за все через жарку погоду, яка раптово змінювала холодні дощові дні.

Здавалося б на цих уже майже голих гілках тримаються лише пожовклі листки, однак здалеку можна запримітити ще й білі суцвіття. Так у Тернополі зацвітають каштани. Таке явище не вперше у цю пору з’являється на деревах, повідомляє TV-4. Щороку фахівців спостерігають за деревами, та розуміють, з чим це найбільше пов’язано.

– Фізіологія рослин пояснює це явище ще й наступним чином. За нормальних умов, коли відбувається нормальний розвиток рослин, рослини відцвітають і переходять у стан спокою. І формуються квіткові бруньки, які мали б зацвісти наступного року, але такі умови, як я вже називала, коли влітку йдуть сильні, прохолодні дощі, а потім встановлюється тепла, жарка погода призводять до того, що ці квіткові бруньки зацвітають повторно цього ж таки року, – каже головний спеціаліст-ландшафник відділу благоустрію та екології міського управління ЖКГ Світлана Молодецька.

Та повторне цвітіння можуть зумовлювати і не досить сприятливі фактори.

– Пошкодження рослин, обламування гілля, об’їдання гусінню листя. І дослідження каштанів, які повторно зацвітають не перший рік у нашому місті, і взагалі по Україні та за її межами, виявили майже стовідсоткове ураження листя цих дерев таким не досить новим видом шкідників – личинками мінуючої молі, – розповідає головний спеціаліст-ландшафник відділу благоустрію та екології міського управління ЖКГ Світлана Молодецька.

Фахівці кажуть, що подібне явище можна спостерігати у багатьох рослинах, зокрема вишні, бузини тощо.