Бійцям АТО передали землю біля львівської траси

06/04/2017 Розмір тексту:

Ділянку площею 84 гектари вздовж центральної магістралі «Тернопіль-Львів» передали у власність бійцям АТО. Цю площу поділили на 833 ділянки приблизно по шість сотих. Вже понад вісімсот військовослужбовців звернуся із заявами про отримання цих ділянок.

Загалом на Тернопільщині нараховують понад шість тисяч демобілізованих учасників АТО. Більшість бажає отримати земельні ділянки у приміських зонах.

«В області достатньо землі, щоб забезпечити ділянками всіх військовослужбовців. Проте всім у приміських зонах, можливо, і не вийде. Ми будемо виходити з того принципу, де проживає військовослужбовець. В області видано понад чотири тисячі наказів щодо надання земельних ділянок у власність бійців. У процесі розгляду – ще майже три тисячі заяв по області. Кожна заява буде розглянута й прохання щодо земельної ділянки задовільнене», – запевняє в. о. начальника головного управління Держгеокадастру в області Віктор Мартинюк.

Нагадаємо, бійці АТО мають право на приватизацію ділянки з цільовим призначенням на будівництво. Але такими землями розпоряджаються лише органи місцевого самоврядування. Ділянки біля дороги «Львів – Тернопіль» можуть використовуватися для ведення домашнього господарства, пізніше буде можливість переоформляти землі під індивідуальне будівництво.

Софія Романська