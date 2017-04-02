Бійці роти “Тернопіль” повернулися з фронту
02/04/2017 0
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У суботу, 1 квітня, з території проведення антитерористичної операції повернулися бійці роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль».
Як повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області, хлопці провели на Сході близько двох місяців. Незважаючи на нелегку ситуацію на східних рубежах, всі працівники роти повернулись додому живими та неушкодженими.
Правоохоронців в піднесеному настрої зустрічали рідні та близькі, які протягом всього часу з нетерпінням чекали їхнього повернення.
Поліцейські проведуть вихідні з рідними, після чого приступлять до виконання своїх службових обов’язків на території міста та області.
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