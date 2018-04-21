Бідя Збаразького кільця одна автівка “поцілувала в зад” іншу. ФОТО

21/04/2018 0
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Поблизу Збаразького кільця на виїзді з Тернополя сталося ДТП.

Водій автомобіля марки Skoda Octavia не впорався з кермуванням та “поцілував у зад” автівку, яка їхала попереду.

Постраждалих немає. На місці працювали поліцейські, повідомляє ternopil.te.ua.

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