Бідя Збаразького кільця одна автівка “поцілувала в зад” іншу. ФОТО
21/04/2018 0
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Поблизу Збаразького кільця на виїзді з Тернополя сталося ДТП.
Водій автомобіля марки Skoda Octavia не впорався з кермуванням та “поцілував у зад” автівку, яка їхала попереду.
Постраждалих немає. На місці працювали поліцейські, повідомляє ternopil.te.ua.
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