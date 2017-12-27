“Бідні” тернополяни за місяць купили нових автомобілів на 2000000 доларів

27/12/2017 Розмір тексту:

У листопаді у Тернополі та Тернопільській області зареєстрували 67 нових автомобілів. Це на 29 авто менше, ніж у жовтні цього року.

Загалом минулого місяця українці купили понад 7 тисяч автомобілів, а сума покупок перевищила 200 мільйонів доларів США, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання, – повідомляє Доба з посиланням на сайт з продажу автомобілів RST.ua.

Сума, яку витратили на нові авто у Тернополі, становить 2 мільйони доларів США.

Найбільше куплених автомобілів – вартістю від 17 до 35 тисяч доларів США без врахування ціни додаткових опцій. 19% авто – автомобілі, які коштують більше 35 тисяч доларів США.

Середня вартість нового автомобіля у Тернополі в листопаді становила більше 30 тисяч доларів. Найпопулярнішою маркою в регіоні стала Toyota, яких купили 12 авто на суму 350 тисяч доларів. Також часто купували Renault і Nissan. Серед моделей найпопулярнішим автомобілем став кросовер Renault Duster. Їх продали 7 авто.

Більше половини проданих в Тернополі авто – дизельні. Частка таких автомобілів становить 54%. Це один з найвищих показників. Більше дизельних машин продали лише у Рівному.

Для порівняння, у жовтні у Тернополі та Тернопільській області продали 96 нових автомобілів. Тоді доля дизельних авто склала 47%.