Бідні, бо не читаємо
На адресу “За Збручем” надійшов лист від читачів з Гусятина. У ньому йде мова про тривожну ситуацію, яка склалася із бібліотеками району.
Тривожна ситуація склалася з бібліотеками селища Гусятин. Два відділи обслуговування дорослих і дитячих читачів протягом року фінансувалися по бюджетних трансфертах, які Гусятинська ОТГ перераховувала на районний відділ культури. Тепер з 01.01 2018 року Гусятинська ОТГ відмовляється надалі фінансувати працівників цих відділів у зв’язку із створенням Центру культури і дозвілля, де передбачено бібліотечний відділ у штаті 3 чоловік. На жаль, їм не потрібні ні бібліотечні фонди, ні спеціалісти бібліотек з досвідом роботи, виробленими традиціями, здобутками в роботі.
Звертаємося до голови Гусятинської ОТГ п. Левицького М.М., депутатського корпусу, новоствореного відділу культури, туризму, молоді та сім’ї, фізкультури і спорту Гусятинської селищної ради з проханням: «Не знищуйте бібліотеку. Залишіть добрий слід в історії. Не треба, щоб про вас казали :«Був колись такий чоловік, що закрив бібліотеку в нашому місті».
Ми не повинні ставити собі запитання: з книгою, чи без – наше майбутнє! Це однозначно з книгою, адже ми хочемо, щоб наша нація була мудрою і начитаною. Адже економічний успіх держави нерозривно пов’язаний з тим, читає його населення чи ні.
Коли на конгресі польського Інституту книги директор наводив дані: 80% дорослого населення Швеції вважається таким, що читає (прочитує щонайменше 7 книг на рік) у розмові зі шведами він зауважив: «Вам добре, ви багата країна, тому можете читати». А вони сміються та відповідають: «Ми читаємо не тому, що багата країна, ми багата країна, бо читаємо!»
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Коментарі (6)
Оля01/12/2017
Кожна людина має право на свою думку,але говорити за всіх, що до бібліотеки ніхто не ходить- може сказати людина, яка незнає де в бібліотеці відкриваються двері.
Так зараз менше читають, але закривати дорослу і дитячу бібліотеки в селищі Гусятин неправильно. Ламати легше ніж потім відновлювати.Не такі вже великі зарплати в бібліотекарів. Керівники району і громади подумайте про це.
Надія01/12/2017
Мудре рішення треба було б шукати не сьогодні.Над ним мали б працювати вже тоді, коли стало зрозумілим,що бібліотека у форматі радянщини вже давно себе віджила.Зараз основний читач-діти.А вони читають книгу,як правило,або зі шкільної програми та з фондів шкільної бібліотеки,або у цифровому варіанті.Всіх інших читаючих надзбручанців вже давно не цікавить морально застаріла книжка.А за переписування формулярів громада платити наміру не має. Тому депутати вважають, що на три населених пункти більш ніж достатньо семи бібліотек:шкільна та селищна у Гусятині,шкільні та сільські (по одній) у Вільхівчику та Суходолі і бібліотека коледжу.Заклади будуть обслуговувати 11 фахівців бібліотечної справи.Як на мене,то людина,яка хоче читати,а не плести інтриги,мала б з цього радіти.Тому питання щодо знищення бібліотеки-точно не до М.Левицького.
Олександр01/12/2017
Читати дуже люблю. Читаю постійно. За минулий рік прочитав близько 20-ти книг. Деякі давали почитати друзі. Деякі купляла дружина. Деякі закачував у електронну книгу. Послугами бібліотеки не користувався – потреби такої немає. Це щодо мене особисто. А щодо цієї ситуації, то є один вислів який мені дуже подобається “Добрими намірами викладена дорога до пекла”. Шановні чиновники, користуйтеся, будьласка, не добрими популістичними намірами а намірами раціональними.
Ганна30/11/2017
Хочу нагадити, що за усіх часів і у всіх народів книга вважалася найбільшим добром. А Дені Дідро ще два століття тому запевняв: “Люди перестають мислити, коли перестають читати”. Шановні чиновники, знайдіть мудре рішення.
Микола Стельмащук30/11/2017
На території Гусятинської ОТГ є 7(СІМ) біліотек. (районна для дорослих, для дітей, три шкільних, одна коледжу і одна в райдержадміністрації). В штатах цих установ більше 25 осіб, що в ДЕСЯТКИ раз більше (як в розрахунку на кількість жителів так і в розрахунку на одиницю фондів), як у США, Західній Європі і В тій самі Швеції, яка недавно скоротила бібліотечних працівників на 20% у звязку з зменшенням попиту на друковані (паперові) книги. Шведи не перестали менше читати – вони читають чи слухають ті самі книжки в цифровому форматі. В Гусятині працює 20 бібліотекарів, і так, для прикладу, ОЛИН дільничий. І ще для довідки: станом на 1 серпня 2015 року, без урахування тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та територій Донецької та Луганської областей, в Україні є 15 987 публічних бібліотек (з них 13253 – у сільській місцевості). Загальна кількість працівників бібліотек – понад 36 тис. осіб.
Тарас30/11/2017
Глянем правді в очі. Пан Левицький цих бібліотек не відкривав і закривати не буде. Бюджет ОТГ буде фінансувати те, на що є кошти. І щоб зрозуміти, що відбувається в громаді і з районними установами потрібно читати не лише вірші, а й поцікавитись фінансовими документами. Проблема дуже велика тому, що без роботи залишається велика кількість людей, але про це мала б подумати держава, провадячи реформу децентралізації і скидаючи все навантаження на місцеві бюджети. І перестанем себе брехати, ніхто в бібліотеки вже не ходить багато років, такий на жаль настав час. А головне перестаньте гратись людськими долями на політичному згарищі.