Бідні, бо не читаємо

30/11/2017 Розмір тексту:

На адресу “За Збручем” надійшов лист від читачів з Гусятина. У ньому йде мова про тривожну ситуацію, яка склалася із бібліотеками району.

Тривожна ситуація склалася з бібліотеками селища Гусятин. Два відділи обслуговування дорослих і дитячих читачів протягом року фінансувалися по бюджетних трансфертах, які Гусятинська ОТГ перераховувала на районний відділ культури. Тепер з 01.01 2018 року Гусятинська ОТГ відмовляється надалі фінансувати працівників цих відділів у зв’язку із створенням Центру культури і дозвілля, де передбачено бібліотечний відділ у штаті 3 чоловік. На жаль, їм не потрібні ні бібліотечні фонди, ні спеціалісти бібліотек з досвідом роботи, виробленими традиціями, здобутками в роботі.

Звертаємося до голови Гусятинської ОТГ п. Левицького М.М., депутатського корпусу, новоствореного відділу культури, туризму, молоді та сім’ї, фізкультури і спорту Гусятинської селищної ради з проханням: «Не знищуйте бібліотеку. Залишіть добрий слід в історії. Не треба, щоб про вас казали :«Був колись такий чоловік, що закрив бібліотеку в нашому місті».

Ми не повинні ставити собі запитання: з книгою, чи без – наше майбутнє! Це однозначно з книгою, адже ми хочемо, щоб наша нація була мудрою і начитаною. Адже економічний успіх держави нерозривно пов’язаний з тим, читає його населення чи ні.

Коли на конгресі польського Інституту книги директор наводив дані: 80% дорослого населення Швеції вважається таким, що читає (прочитує щонайменше 7 книг на рік) у розмові зі шведами він зауважив: «Вам добре, ви багата країна, тому можете читати». А вони сміються та відповідають: «Ми читаємо не тому, що багата країна, ми багата країна, бо читаємо!»