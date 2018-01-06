Біатлон: рецепт “бронзової куті”

06/01/2018 Розмір тексту:

Приємний різдвяний подарунок зробила українським шанувальникам біатлону Віта Семеренко. На черговому етапі Кубку світу в німецькому Оберхофі українка виборола бронзову нагороду в гонці переслідування.

Перебуваючи на 22-й позиції на відмітці 1,5 км, Віта, наче наполеглива і методична альпіністка, поволі й неухильно підіймалася вгору. В міру того, як відбувалося це сходження, змінювалися й інтонації в голосі телекоментатора. Спершу він просто констатував, що Семеренко відстрілялася без промахів; потім відзначив, що вона вже наближається до місця, що дає право взяти участь у квітковій церемонії; а після останньої бездоганної стрільби, напевно, разом із багатьма українськими вболівальниками біля телеекранів, захоплено вигукнув: “Молодчина, Віта!”. Може, й не феноменальну швидкість на дистанції трішки вища з сестер Семеренко (162 проти 160 см зросту у Валентини) сповна компенсувала влучною стрільбою. Характерним для гонки є он-лайн коментар на одному зі спортивних сайтів: “Мазали всі. А Віта – чисто!!!”. Виявила українка і тактичну мудрість досвідченого майстра: перед останнім вогневим рубежем йшла п’ятою, але прийшла на стрільбище сьомою, взявши паузу для відпочинку. Це, в кінцевому підсумку, виправдало себе. Як не намагалися німкеня Дальмайер і фінка Макаряйнен наздогнати нашу спортсменку – нічого не вийшло. Попереду українки фінішували лише безумовний лідер гонки словачка Кузьміна (навіть дозволила собі розкіш припуститися двох промахів) та італійка Доротея Вірер. Від останньої Семеренеко відокремили менше 6 секунд. Ось так у католицькому (чи лютеранському?) Оберхофі зазвучали святкові мотиви нашого українського Різдва.

Наші краянки Олена Підгрушна і Анастасія Меркушина хоча й поліпшували по ходу гонки свої позиції, посіли, відповідно, 17 і 25 місця.

Ігор Дуда