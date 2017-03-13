Біатлон: “бронза” із золотим відблиском

12/03/2017 Розмір тексту:

Вихоплене на спортивному сайті фото усміхнених Дмитра Підручного і Сергія Семенова позаду Ольги Абрамової та Ірини Варвинець, які буквально сяють від щастя, свідчило: завершальний день змагань на етапі Кубку світу в фінському місті Контіолахті закінчився для української команди не потраплянням у десятку кращих і навіть не квітковою церемонією, а чимось більш вагомим.

Самої гонки, на жаль, не бачив, тому не хочу підпасти під класичне визначення журналіста («Людина, яка розтлумачує читачам те, чого не розуміє сама»). Вже пізніше у випуску новин побачив, як радісно вітали сходження на подіум нашої четвірки українські вболівальники. Цього сезону спортсмени не надто «розбещували» їх такими видовищами – це четверта нагорода збірної України з урахуванням етапів Кубку світу і чемпіонату світу в Хохфільцені. Особливо приємно за тернополянина Дмитра Підручного, для якого, якщо не зраджує пам’ять, це друга «бронза» на етапах Кубку світу після успіху в сезоні 2014-2015 в чеському Нове Место (теж у змішаній естафеті). У впертій боротьбі з росіянином Гаранічевим капітан української збірної на останньому етапі виявив волю і витримку, а останнє коло у його виконанні, за відгуками, було просто super. На підсумкову таблицю mixed relay приємно глянути – попереду лише Франція і Німеччина, позаду – затяті та завжди голодні до перемог російські та норвезькі біатлонні «вовки і вовчиці». Як нібито говорив знаменитий полководець Суворов: «И впереди нас – рать, и позади нас – рать». Причому німці (і німкені) випередили нашу команду на 16 секунд, в той як збірна Росії, що фінішувала четвертою, відстала від нас на 20 секунд з гаком. Команда України допустила найменше промахів з усіх учасників, піднятися ще вище, напевно, завадили якісь «вузькі місця» на дистанції. У їхніх причинах мають розбиратися тренери, а от щодо іншого… Думається, ні французи, ні норвежці ні росіяни, ні норвежці, ні чехи і так – до низу таблиці, – не стикаються у себе на батьківщині з якимось дивними маневрами (щоб не сказати – махінаціями) навколо їхніх баз підготовки; їх ні сіло ні впало не починають забудовувати, важка техніка не руйнує покриття… За таких умов завойована збірною України «бронза» у Контіолахті видається з золотим відблиском…

Ігор Дуда