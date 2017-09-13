Безвізова лихоманка: тернополян просять схаменутися

12/09/2017 1
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Державна міграційна служба просить мешканців області не виробляти біометричні паспорти без нагальної потреби.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці.

Там зазначили, що в області уже подано майже мільйон заявок на виготовлення документів.

“Мільйон поданих заяв на біометричний закордонний паспорт і лише двісті тисяч громадян, які скористалися безвізом. Просимо громадян, які не планують найближчим часом їхати за кордон зачекати із виготовленням закордонного паспорта. Це зекономить ваш час!” – зазначають в УДМС.

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Коментарі (1)

не байдужий

13/09/2017

це що всі жителі області подали на біометричний,навіть немовлята

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