Безвізова лихоманка: тернополян просять схаменутися
12/09/2017 0
Розмір тексту:
Державна міграційна служба просить мешканців області не виробляти біометричні паспорти без нагальної потреби.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці.
Там зазначили, що в області уже подано майже мільйон заявок на виготовлення документів.
“Мільйон поданих заяв на біометричний закордонний паспорт і лише двісті тисяч громадян, які скористалися безвізом. Просимо громадян, які не планують найближчим часом їхати за кордон зачекати із виготовленням закордонного паспорта. Це зекономить ваш час!” – зазначають в УДМС.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...