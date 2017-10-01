Безцінна знахідка: на Тернопільщині знайшли справжній скарб у бідоні

01/10/2017 Розмір тексту:

Вона належала референтурi Служби безпеки ОУН. Знайшли її випадково на Тернопiльщинi – унiкальна картотека зберiгалася у звичайному бiдонi.

Iсторики кажуть, що знахiдка безцiнна, адже нiчого такого вони ранiше не бачили, пише газета Експрес.

“Очевидно, цей архiв належав якiйсь референтурi високого рангу, – розповiдає Руслан Забiлий, директор Нацiонального музею-меморiалу “Тюрма на Лонцького”. – Найiмовiрнiше, це була референтура Служби безпеки, яка безпосередньо пiдпорядковувалася керiвниковi Миколi Арсеничу. З точки зору наповненостi i структурованостi – ми припускаємо, що цю картотеку створював хтось iз наближених до нього людей.

Це великий масив документiв, який свiдчить про масштаб дiяльностi Служби безпеки, про те, як з мiнiмальними можливостями, в умовах пiдпiлля повстанцi могли здiйснювати розвiдку i контррозвiдку, борючись з однiєю з найпотужнiших спецслужб свiту – НКВД. Цi документи дають можливiсть детальнiше розкрити особливiсть роботи СБ ОУН i усвiдомити, наскiльки ця робота була професiйною.

Досi ми знали лише про iнструктивнi матерiали, у яких вимагалося створення картотек, але самих їх нiколи не бачили. У нашому архiвi є блокноти iз записами, якi умовно можна назвати картотеками. Але лише тепер ми побачили, як виглядали справжнi”.

Усi цi документи ще потрiбно вiдсканувати й упорядкувати, лише пiсля цього дослiдники зможуть сповна оцiнити i проаналiзувати змiст картотеки.

Юлiя Скорик