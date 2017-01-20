Безробітним тернополянам радять шукати роботу в інтернеті

20/01/2017 Розмір тексту:

Нові послуги запроваджує служба зайнятості. Відтепер на прийом до спеціаліста можна записатися через Інтернет. В обласному центрі зайнятості сподіваються, що це частково полегшить життя тим, хто шукає роботу.

Довго стояти в черзі на порозі у службі зайнятості вже не потрібно. Спеціалісти записують безробітних на прийом через Інтернет.

«У нашій службі запрацювали деякі нововведення, зокрема це стосується електронного сервісу. Нова електронна послуга дозволяє шукачу роботи через Інтернет зареєструватися на прийом до спеціаліста служби зайнятості. Також через Інтернет можна дізнатися про наявність підходящих вакансій. Є інформація не лише щодо вакансій у Тернопільській області, а й також в інших регіонах України. Тобто, якщо людина готова на переїзд, вона може обрати собі вакансію в іншій області. Здебільшого такі пропозиції цікавлять молоде покоління, старші люди дуже рідко погоджуються на пропозицію працювати в інших регіонах», – каже заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

За словами фахівців обласного центру зайнятості, рівень зарплат у Тернопільській області залишається низьким. Найчастіше місцеві роботодавці пропонують заробіток на рівні прожиткового мінімуму в країні. А враховуючи підвищення соціальних стандартів від початку 2017-го року, чимало роботодавців не може запропонувати навіть мінімальної зарплати.