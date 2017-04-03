Безробітним пропонують піднімати сільське господарство

03/04/2017 0
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Ряд вакансій з’явилося у сільському господарстві з початком теплої пори. Керівники агропромислових підприємств краю запрошують на роботу трактористів, водіїв, агрономів, ветлікарів. Проте охочих працювати у цій галузі небагато.

На Тернопільщині бракує робітників, – констатують в обласному центрі зайнятості. Упродовж останніх років спостерігається великий надлишок спеціалістів з вищою освітою, які в результаті поповнюють лави безробітних. Наразі є потреба у фахівцях агропромислової галузі.

«З початком весняно-польових робіт з’явилася велика потреба у працівниках в агропромисловій галузі. Вакансії є практично в кожному районі. До речі, роботодавці пропонують непогану заробітну плату від п’яти-шести тисяч гривень», – додають в обласному центрі зайнятості.

Наразі в області кількість незайнятого населення працездатного віку становить 407 тисяч осіб. Рівень середньої заробітної плати в регіоні – 4790 гривень, це на 50% вище, ніж минулого року. Однак показники щодо рівня виплат залишаються майже найнижчими в державі. Зростання цих показників пов’язане з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Частина бізнесу  в регіоні і далі залишається «в тіні».

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