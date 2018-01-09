Безробітних тернополян запрошують зробити щось корисне

09/01/2018 Розмір тексту:

Перелік оплачуваних громадських робіт, що відповідають потребам міста, мають економічну, соціальну та екологічну користь затвердили у Тернополі. Обрати для себе роботу із цього переліку можуть безробітні тернополяни. Відповідний документ прийняли під час засідання виконавчого комітету міської ради.

До переліку, зокрема, увійшли такі види робіт: благоустрій, озеленення, заліснення земель території міста, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, парків, зон відпочинку і туризму, культових споруд; благоустрій територій та будівель державних та комунальних підприємств; роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери; роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання на території міста; прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини (макулатура, поліетилен, склобій, пет-пляшка, відходи пінопласту, ганчір‘я) в громадських місцях та зонах відпочинку міста, придорожніх смугах. Це також догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітям-сиротам, учасникам АТО та членам їх сімей; основні та допоміжні роботи в благодійних їдальнях, пунктах обігріву, які обслуговують соціально-незахищені верстви населення; робота в музеях та з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, робота в архівах з документацією; інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та роботи з документацією; роботи, пов’язані з організацією та проведенням масових заходів у місті та інші.

– У 2017 році нам вдалося реалізувати ряд громадських робіт завдяки коштам з міського бюджету та Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, – зазначив Анатолій Куриляк, директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості. На кінець грудня на обліку у центрі зайнятості перебувало 1368 безробітних, а на початку грудня було більше 1500 вакансій. На одного робітника у нас припадає 3,5 вакансії, на одного службовця – 2,5 вакансії. У зв’язку з цим організація громадських робіт у 2017 році звелася до надання інформації щодо призначення субсидій, більше десятка безробітних також прибирали місто. Практично організації, які брали людей на громадські роботи, після невеликого періоду, оформляли їх на постійне місце роботи, оскільки були вакансії і їх треба було заповнити. Прийняте рішення щодо оплачуваних громадських робіт у 2018-му році передбачає великий блок робіт, в тому числі по інформуванню щодо субсидій, роботі із соціально-незахищеними верствами населення, прибирання міста тощо.

Оплачуються ці види робіт із міського бюджету та Фонду загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. Детальніше про оплачувані громадські роботи можна дізнатися у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, що на вулиці Текстильній, 1б.

Ольга Трач

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