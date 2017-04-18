Безпутня мати залишила дітей замкненими у квартирі з самою “мівіною”

18/04/2017 Розмір тексту:

Другого дня свят до поліцейських надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок на масиві Дружба в Тернополі у зачиненій квартирі кричать діти. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою.

На місці події з’ясувалося, що 4-річного хлопчика та 10-річну дівчинку вдома зачинила матір ще 16 квітня. 28-річна жінка святкувала Великдень, поки її діти, не маючи жодної іншої їжі, окрім локшини швидкого приготування, сиділи наляканими у пустій квартирі.

Коли через добу мати-зозуля так і не повернулася, малюки почали голосно кричати і кликати на допомогу, бо телефонів у них не було. На плач дітей звернули увагу сусіди, які й викликали поліцію.

Як розказує начальник сектору ювенальної превенції Тернопільського відділу поліції Андрій Кульчицький, аби визволити маленьких бранців, довелося викликати пожежників та, за допомого драбини, спускати малюків з 5 поверху.

Дітлахів помістили у «Центр психологічної реабілітації дітей», де з ними одразу почали працювати психологи, інформацію про них також направили в службу у справах дітей Тернопільської міськради. Їхню ж матір розшукали лише через декілька годин, вона була напідпитку.

Щодо жінки складено протокол за статтею 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.