Безпутній молодик з Тернопільщини дошумівся до криміналу

29/03/2017 Розмір тексту:

Подружжя з села Борщівка Лановецького району вночі розбудив дивний шум на подвір’ї. Вийшовши на вулицю, аби перевірити, що коїться, господар помітив як з його «Жигулів» втікає молодий парубок.

Особу нічного візитера поліцейські встановили – це 20-річний житель цього ж села. Парубок правоохоронцям вже добре відомий, нещодавнг відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства. Цього ж разу, як розповів сам молодик, він, будучи добряче напідпитку, захотів покататися на автівці односельця. Ключ до замка запалювання знайшов у бардачку. «Жигулі завів та виїхати з подвір’я не зумів – в’їхав у бордюр. Тоді ж його помітив господар.

Відносно парубійка відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, повідомляє відділ комунікації ГУНП Тернопільської області.