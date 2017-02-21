Безпритульним собачкам зі стерилізаційного центру шукають дім

21/02/2017 Розмір тексту:

Безпритульним собакам зі стерилізаційного центру шукають дім. Місця у притулку села Дичків немає. Волонтери кажуть: якщо не знайдуться господарі для чотирилапих, вони можуть опинитися на вулиці.

Стерилізаційний центр у селі Дичків постійно поповнюється новими собачками. Але місця для постійного перебування там немає, оскільки це лише післяопераційна перетримка. Наразі у Дичкові є багато собачок, яким терміново потрібний дім.

«Усі собачки простерилізовані, соціально адаптовані, а також дуже дружелюбні. У центрі вони трохи віджили, відчули, що таке нормальна їжа щодня. Але на жаль, вони не можуть у нас надовго затриматися. Оскільки місця немає. І собаки постійно поступають нові, яким потрібна допомога. Тому вже завтра вони можуть опинитися на вулиці, знову один на один з холодом і голодом. Давайте не допустимо цього. Чотирилапі друзі чекають на вас. Вони дуже милі і виховані, можуть стати для вас справжніми друзями», – каже волонтер стерилізаційного центру Олена.

Охочим приютити чотирилапих радять звертатися до центру стерилізації у с. Дичків. Подробиці можна дізнатися, зателефонувавши за номером – 067 35 09 972.