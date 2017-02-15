Безпритульні чотирилапі друзі людей потребують допомоги

15/02/2017 Розмір тексту:

Безпритульні чотирилапі друзі людей потребують допомоги, – констатують волонтери. Необхідна їжа, деякий інвентар для операційної та вживані тканини. Охочі можуть перерахувати гроші на банківський рахунок.

У Дичкові працює центр стерилізації безпритульних тварин, проте він потребує оновлення. Наразі тривають ремонтні роботи в операційній.

«Хочу подякувати всім небайдужим жителям краю. Завдяки вашій допомозі вдається багато зробити. Для оновлення операційної подарували кварцеву лампу. Також постійно надходять гроші на рахунок. Загалом зібрано 31 071 гривень. Ще залишилося зібрати кілька тисяч, щоб реалізувати і другий проект закупки інвентарю для операційної. Щиро вдячна всім хто допомагає. Нехай усе у Ваших родинах буде добре. Хочу також додати, ми приймемо в дар або викупимо вживані речі – медичний інвентар, інструменти, обладнання. Тому будемо раді кожному жесту вашої допомоги. Вказуємо номер карти ПриватБанку № 5168 7556 1953 4858, відправляючи кошти треба вказати відправника та зазначити, що це «благодійний внесок», – відзначила волонтер Олена Дейнека.

Волонтери також закликають тернополян хоча б у холодні дні підгодовувати собак, які не вулиці.