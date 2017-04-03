Безмовний крик ненароджених дітей: тернополян запрошують на Хресну дорогу

03/04/2017 0
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У Тернополі відбудеться Хресна дорога ненародженої дитини “Безмовний крик”.

Народження дитяти – це завжди справжнє диво. Людське життя – священне і недоторкане, оскільки походить від Бога і йому єдиному належить. Аборт є найбільшою загрозою миру на Землі. І кожне життя – це життя Бога в нас.

Тож запрошуємо всіх небайдужих 5 квітня о 15:00 год. в УД “Перемога” на хресну дорогу ненародженої дитини “Безмовний крик”.

Вхід вільний.

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