Безмовний крик ненароджених дітей: тернополян запрошують на Хресну дорогу

03/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі відбудеться Хресна дорога ненародженої дитини “Безмовний крик”.

Народження дитяти – це завжди справжнє диво. Людське життя – священне і недоторкане, оскільки походить від Бога і йому єдиному належить. Аборт є найбільшою загрозою миру на Землі. І кожне життя – це життя Бога в нас.

Тож запрошуємо всіх небайдужих 5 квітня о 15:00 год. в УД “Перемога” на хресну дорогу ненародженої дитини “Безмовний крик”.

Вхід вільний.