Безмовний крик ненароджених дітей: тернополян запрошують на Хресну дорогу
03/04/2017 0
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У Тернополі відбудеться Хресна дорога ненародженої дитини “Безмовний крик”.
Народження дитяти – це завжди справжнє диво. Людське життя – священне і недоторкане, оскільки походить від Бога і йому єдиному належить. Аборт є найбільшою загрозою миру на Землі. І кожне життя – це життя Бога в нас.
Тож запрошуємо всіх небайдужих 5 квітня о 15:00 год. в УД “Перемога” на хресну дорогу ненародженої дитини “Безмовний крик”.
Вхід вільний.
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