Без документів, зате з ножем: у Тернополі спіймали дуже небезпечного водія. ФОТО

01/08/2017 Розмір тексту:

30 липня близько 3-ї години ночі на вулиці Лесі Українки інспектори помітили автомобіль ВАЗ 2409, який порушував ПДР.

Зупинивши транспортний засіб у 35-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

Під час поверхневої перевірки в авто поліцейські виявили предмет схожий на холодну зброю, а саме ніж мачете, повідомляють в управлінні патрульної поліції.

Відносно водія складено протокол за керування автомобілем у стані сп’яніння (ч.2 ст. 130 КУпАП) та постанову за керування без відповідних документів (за ч.2 ст.126 КУпАП).

На водія відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ч.2 (Незаконне поводження зі зброєю (крім вогнепальної)).