Бензовоз зачепив шість автомобілів і перекинувся: деталі смертельного ДТП на об’їзній. ФОТО, ВІДЕО

01/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі на перехресті об’їзної дороги бензовоз виїхав на зустрічну смугу і зачепив шість автомобілів.

Як повідомляє ТСН, цистерна з пальним перекинулася і знесла в кювет два легковики. Їхніх кермувальників госпіталізували з травмами, а водія ваговоза до лікарні довезти не встигли – він помер у кареті швидкої.

У цистерні на момент аварії було 30 тонн дизпалива, воно почало розливатися і була висока загроза вибуху і пожежі. Тож рятувальники змушені були поливати дорогу водою і піною.

Рух на об’їзній був паралізований півтори години. Серед причин аварії насамперед розглядають несправність гальм у бензовозі.

Фото ДСНС