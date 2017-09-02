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Бензовоз зачепив шість автомобілів і перекинувся: деталі смертельного ДТП на об’їзній. ФОТО, ВІДЕО
01/09/2017 1
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У Тернополі на перехресті об’їзної дороги бензовоз виїхав на зустрічну смугу і зачепив шість автомобілів.
Як повідомляє ТСН, цистерна з пальним перекинулася і знесла в кювет два легковики. Їхніх кермувальників госпіталізували з травмами, а водія ваговоза до лікарні довезти не встигли – він помер у кареті швидкої.
У цистерні на момент аварії було 30 тонн дизпалива, воно почало розливатися і була висока загроза вибуху і пожежі. Тож рятувальники змушені були поливати дорогу водою і піною.
Рух на об’їзній був паралізований півтори години. Серед причин аварії насамперед розглядають несправність гальм у бензовозі.
Фото ДСНС
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Коментарі (1)
zinoviy02/09/2017
І це українці?!? Я прожив 67 років, а такого відбірного мату ще не чув…