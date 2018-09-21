Бджолярі Вишнівецької ОТГ стануть учасниками першого профільного кооперативу

У вівторок, 18 вересня, відбулася зустріч пасічників Вишнівеччини із представниками програми «DOBRE» Михайлом Олійником та Ігорем Стефанівим, яка стала першим кроком на шляху до створення кооперативу бджолярів у Вишнівецькій громаді.

Зустріч була ініційована заступником селищного голови Сергієм Волохатим, який відповідальний за написання різного роду проектів розвитку.

Відтак, місцеві пасічники проаналізували основні проблеми, пов’язані з їхньою своєю діяльністю, та обговорили переваги створення кооперативу.

Для порівняння вони опиралися на статистичні дані щодо функціонування вже створених об’єднань. Це допомогло їм виокремили основні переваги цього виду господарської діяльності.

Після обговорення більшість пасічників погодилися, що задля свого захисту та створення відповідних умов роботи для них буде краще згуртуватися.

Створення кооперативу, у першу чергу, робить його учасників юридичними особами із всіма відповідними преференціями. Також це дозволяє їм отримувати фінансові вливання від Вишнівецької ОТГ та програми «DOBRE».

Зазначимо, що перша зустріч видалася досить продуктивною та успішною, адже наступного разу вже відбудуться відповідні голосування за створення кооперативу бджолярів Вишнівецької ОТГ. Тому охочі стати його членами можуть долучатися до співпраці.