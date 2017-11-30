Бджолярі Тернопільщини зберуться на обласний форум

30/11/2017 Розмір тексту:

У суботу, 2 грудня, вперше у Тернопільській області відбудеться форум бджолярів. Участь у форумі візьмуть пасічники з усієї області, приїдуть також гості з інших регіонів України. Організатори заходу департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації та Спілка пасічників України.

Форум відбудеться у готельному комплексі «Avalon Palace», що у Тернополі на проспекті Ст. Бандери, 2. Початок реєстрації учасників – о 9.30 год.

Як повідомляють у департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрації, пасічники зберуться для того, щоб оговорити кооперацію в галузі бджільництва. Також під час форуму планують підняти теми створення сприятливих умов розвитку бджільництва в області та можливості виходу на зовнішні ринки для експорту продукції. Результатом зустрічі має стати створення об’єднання бджолярів для подальшої співпраці.

Станом на 1 січня 2017 року в усіх категоріях господарств області утримується 55,7 тис. бджолосімей, в тому числі, в сільгосппідприємствах – 0,5 тис. бджолосімей. Виробництво меду за 2016 рік склало 867 тонн, сільгосппідприємствами – 8 тонн.

Що ж стосується кооперативів, то в нашій області є лише один обслуговуючий кооператив «Медовик», який у 2017 році створено в селі Бонівка Кременецького району.