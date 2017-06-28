Батьки дівчини, яка загинула біля аеропорту, шукають свідків

28/06/2017 Розмір тексту:

11 червня близько півдесятої вечора трапилася аварія в передмісті Тернополя. Неподалік бару «SV» та аеропорту, авто марки “Renault” врізалось в дерево.

У машині було четверо. Загинула дівчина, єдина дочка в батьків, вісімнадцятирічна Настя Шамбель. Ще одна дівчина знаходиться у лікарні, у неї стався крововилив. В одного хлопця була пошкоджена нога, але шину вже зняли. Хлопець, який був за кермом, не лежав у лікарні. Про його стан не відомо.

Батьки Насті хочуть з’ясувати всі обставини ДТП, просять відгукнутись свідків та очевидців, пише Доба.

Телефонуйте: 067 963 34 04 — Михайло Дмитрович (батько) або 067 265 83 82 — Наталія Юріївна (мати).