Батьки без тернопільської прописки не платитимуть за міські садочки

14/12/2017 Розмір тексту:

Батьки не платитимуть! Так вирішили на спільній нараді влада міста, Тернопільського району та Байковецької і Великогаївської об’єднаних територіальних громад.

Мова йде про відвідування дитячих садків міста дітьми без тернопільської реєстрації, повідомляє TV-4. Нагадаємо – на початку року влада міста прийняла рішення, згідно з яким, щомісячно 1215 гривень за дітей мають платити громади, де вони прописані.

Питання відшкодування вартості відвідування дитсадків Тернополя дітьми без тернопільської реєстрації майже вирішене. Єдине, що натепер відомо точно – батьки не платитимуть щомісячно 1215 гривень. Впродовж двох тижнів у Тернополі над цим питанням працювала робоча група. До неї входили працівники міської ради, Тернопільського району та об’єднаних територіальних громад. Загало дитячі садки міста відвідує 1538 дітей без тернопільської реєстрації . З них – 674 дитини має право безкоштовно відвідувати дитячі навчальні заклади у зв’язку з пільгами.

– Це діти, які в переліку тих пільгових категорій, які прийняла сесія міської ради. Тобто, працівники міських комунальних установ і закладів, представників бізнесу, підприємців, а також учасників АТО. Крім того, за цих півтора тижня 130 батьків провели реєстрацію у місті Тернополі. По них також відповідно питання знялося, – говорить міський голова Тернополя Сергій Надал.

58 дітей зареєстровані у Байковецькій ОТГ. Угоду про міжбюджетний трансферт з головою цієї громади міська рада підпише вже найближчим часом і з 1 січня бюджет Тернополя отримуватиме кошти. Така сама ситуація і Великогаївською ОТГ.

Щодо Тернопільського району, то на нараді його керівники пообіцяли закласти гроші для проведення міжбюджетних трансфертів і також оплатити перебування дітей у садочках.

– Крім того, вони будуть проводити роботу самостійну з мешканцями своїх сіл, оскільки вважають, що в них є цілий ряд дошкільних навчальних закладів в селах ,які не заповнені і діти мають можливість бути там. Питання відносно того, чи плвинні інші батьки компенсовувати це за рахунок власних коштів, відтерміновується до 1 квітня для того, щоб протягом першого квартал ми мали можливість вже узгодити по кожному селу, по кожній громаді і протягом цих 2 місяців бюджети могли прийняти рішення про дофінансування цих дітей, їх перебування в дитячих садочках, – каже Сергій Надал.

Останнім часом у школах Тернополя просять батьків принести довідки про місце реєстрації дітей. Чутки про те, що за учнів без тернопільської реєстрації також доведеться платити – неправдиві, запевняє Сергій Надал. Цю інформацію збирають перед ЗНО.