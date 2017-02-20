Батько і син з Чорткова воюють проти України

20/02/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Тернопільщині бойовика, який  разом з батьком воював за «ДНР», засуджено до 14 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок  у кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації); процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у якому здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.

Зібраними у суді доказами  встановлено, що навесні 2015 року вісімнадцятирічний житель міста Чорткова з метою участі у бойових діях на боці  ДНР приїхав у Донецьк до свого батька, який на той час вже був активним  учасником терористичної організації «Донецька народна республіка».

З метою приховати свої злочинні наміри,  вказані особи повідомили рідним, що поїхали на заробітки до Росії.

Пройшовши на місці медичну комісію, чортківчанин отримав  військову форму і вступив до військового підрозділу ДНР.

Надалі, після відповідного військового вишколу, він одержав снайперську гвинтівку Драгунова з якою упродовж 2015-2016 років брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, здійснюючи постріли на ураження військовослужбовців АТО, перебуваючи на дахах будинків і в окопах уздовж лінії розмежування на Донецькому напрямку.

Завдяки чіткій позиції державного обвинувачення, суд визнав жителя Тернопільщини винним в інкримінованому злочині. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2017 року Тернопільським міськрайонним судом за участь у терористичній організації «ДНР»  до такої ж міри покарання заочно засуджено батька обвинуваченого – 46-річного мешканця Тернопільщини.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,295 / 9.46m