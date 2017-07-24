Батько хлопчика, який помер через недолугих лікарів, звернувся до Порошенка

18/07/2017 Розмір тексту:

Володимир Кулак, батько 12-річного хлопчика, який 27 червня помер від кишкової непрохідності, 13 липня передав пакет документів власного розслідування перебігу лікування дитини у Жидачівській районній лікарні особисто Президентові України Петру Порошенкові під час його візиту на Тернопільщину. Батько має тверде переконання: дитина загинула внаслідок непрофесіоналізму й халатності лікарів, і дарувати таку жахливу помилку він не збирається. Також він звернувся у Прокуратуру Львівської області та у Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

Володимир Кулак підтвердив у телефонній розмові з кореспондентом ІА ZIK, що особисто передав документи Петрові Порошенкові.

«Я сьогодні (13 липня) передав пакет документів та звернення по даній трагедії моєї сім’ї Президенту України, він був сьогодні в Тернополі, вдалось з ним поговорити», – розповів батько Романа.

Як відомо, 13 липня Петро Порошенко перебував з робочим візитом на Тернопіллі, де взяв участь у відкритті діагностичного корпусу лікарні. Саме тоді пану Володимиру, який проживає у Тернополі, вдалося передати пакет документів протокольній службі Президента. З Порошенком після цього він мав коротку розмову особисто.

ІА ZIK спробував дізнатись у правоохоронців та профільного департаменту ЛОДА про хід розслідування резонансної справи.

У прокуратурі Львівської області розповіли, що їм відомо про цей трагічний випадок, звернення перебуває на контролі. Про те, чи відкрито провадженні і на якому етапі перебуває слідство, обіцяли повідомити у відповідь на інформаційний запит.

В обласному управлінні Національної поліції відмовились коментувати ситуацію. У них поки інформація відсутня.

Чи буде ця справа скерована на розслідування в органи Нацполіції, також не відомо, адже випадок складний і має свою специфіку. Він потребує ряду ґрунтовних експертиз, які повноважений проводити обласний департамент охорони здоров’я. Куратором розслідування буде прокуратура, яка, очевидно, і буде оголошувати про етапи слідства.

В обласному департаменті охорони здоров’я усно ситуацію не коментують, відтак IA ZIK скерував письмовий запит.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 27 червня. Як розповідає батько, хлопчик перебував на канікулах у бабці у селі Мазурівка Жидачівського району. Ще звечора його забрала швидка і відвезла в Жидачівську районну лікарню з сильними болями в животі. Спочатку лікарі діагностували тепловий удар, потім – харчове отруєння, гіпертонію, виразку шлунку, згодом все списували на нерви і навіть симуляцію. Батько розповідає, «коли горе-лікарі спохватились і почали збирати хворого в ОХМАТДИТ, то виявилось, що потрібно гроші на пальне для швидкої». А час ішов невблаганно… Лікарі у Львові не змогли зрозуміти, чому з яскраво вираженими симптомами кишкової непрохідності їх колеги у Жидачеві не везли дитину терміново у спеціалізовану клініку, чому не викликали спецавтомобіль і чому призначали ліки, які лише погіршували ситуацію?

Подія сколихнула користувачів соцмереж та журналістів. ІА ZIK скерував запити в обласні управління Прокуратури, Нацполіції та охорони здоров’я. Також в Адміністрацію Президента.

«Мені вже сина не вернеш, навіть якщо рішенням суду тих «медиків» Жидачівської районної лікарні розстріляти, мені важливо щоб отакі «лікарі», дилетанти безвідповідальні не мали шансів когось лікувати і калічити та вбивати, бо якщо не знаєш відправляй відразу у Львів, або хоча б проконсультуйся з досвідченішими лікарями, я хочу щоб такі концтабірні «лікарі» більше не мали шансів працювати у лікарнях України, щоб не питали у хворого чи маєте гроші на заправку швидкої до Львова як питали у нас!!!», – написав батько Романа у соцмережах.

Зараз він вимагає справедливого покарання лікарям та наполягає на необхідності медичної реформи, щоби ситуація змінилась раз і назавжди і за «совкову» медицину не довелося платити життям дітей.