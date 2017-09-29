“Батьківщина” замінила ненадійних людей у тернопільському виборчкомі

29/09/2017 Розмір тексту:

У міській виборчій комісії продовжується епопея з розглядом подань ініціативних груп щодо відкликання депутатів міської ради.

Наразі розглядають документи трьох екс-свободівців та трьох колишніх тимошенківців. З обох питань комісія не може прийняти жодного рішення, відтак процес “заступорився”.

У кулуарах розповідають, що частина членів комісії перейшла в режим “вільного плавання” і не звертає увагу на вказівки партійних босів. Наслідком цього стало те, що тернопільські тимошенківці замінили двох представників у ТВК на Ніну Андрієшин та Тетяну Сліпченко. Прізвище останньої співпадає з прізвищем нового шефа міської “Батьківщини”.

Відповідні постанови оприлюднені на сайті ЦВК.