“Батьківщина” замінила ненадійних людей у тернопільському виборчкомі
29/09/2017 1
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У міській виборчій комісії продовжується епопея з розглядом подань ініціативних груп щодо відкликання депутатів міської ради.
Наразі розглядають документи трьох екс-свободівців та трьох колишніх тимошенківців. З обох питань комісія не може прийняти жодного рішення, відтак процес “заступорився”.
У кулуарах розповідають, що частина членів комісії перейшла в режим “вільного плавання” і не звертає увагу на вказівки партійних босів. Наслідком цього стало те, що тернопільські тимошенківці замінили двох представників у ТВК на Ніну Андрієшин та Тетяну Сліпченко. Прізвище останньої співпадає з прізвищем нового шефа міської “Батьківщини”.
Відповідні постанови оприлюднені на сайті ЦВК.
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Коментарі (1)
наталя29/09/2017
саме так микола сліпченко її чоловік