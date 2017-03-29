“Батьківщина” очистилася від зрадників, які проголосували за зміни до Генплану, на черзі – інші партії. ВІДЕО

29/03/2017 Розмір тексту:

Рішенням бюро Тернопільська міська парторганізація «Батьківщина» виключила з партії депутатів Тернопільської міської ради від фракції «Батьківщина» Шоломейчук Н.В. та Поврозника П.І. Щодо депутата Артимовича А.І., який є членом бюро обласної організації, направлене клопотання про його виключення з партії до вищих керівних партійних органів.

В заяві голови міської «Батьківщини» сказано, що причиною такого рішення стало голосування депутатів за зміни до Генерального плану міста Тернополя без попередніх громадських слухань та обговорень, як того вимагала партійна організація та чинне законодавство.

В зв’язку з такою резонансною подією, на партійному зібранні були представники громадськості, які брали участь в обговоренні та проводили відеозйомку.

Громадські активісти вважають, що всі партії, депутати яких проголосували за злочинний, на їх думку, проект Генплану міста мають теж відреагувати на таку зрадницьку позицію їх представників у міськраді.

Як згодом висловився на своїй сторінці відомий волонтер, громадський активіст Богдан Брич, який був присутній на бюро міської «Батьківщини»: «Я готовий і в «Свободі» провести дератизацію)».

До слова, саме фракція «Свобода» стала лідером за підтримкою Генплану – 10 депутатів плюс міський голова.

Як відомо, 24 березня, на чотирнадцятій сесії Міської ради, 26 голосами депутатів було затверджено Генеральний план Тернополя.

Вже два роки деякі депутати та громадські активісти говорили про те, що проект змін до Генерального плану потрібно спочатку офіційно перемалювати, зробивши парки і сквери знову зеленими, а вже потім голосувати за документ.

Але, як писали місцеві ЗМІ, 24 березня Сергій Надал все ж умудрився «проштовхнути» змінений Генплан через міську раду, у якому цілий ряд «зелених зон» став придатним до забудов. Напередодні ввечері представники мерії обдзвонили депутатів і ті вранці, 24 березня, зібралися на сесію, на якій розглядали всього одне питання – зміни до Генплану. І це при тому, що в порядку денному їх було близько двохсот.

А так, саме рішення сесії по підтримці проекту Генплану прокоментував Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» Олександр Філь: «24 березня був на сесії Тернопільської міської ради, розглядалося питання змін до Генерального плану Тернополя під головуванням п. Надала.

Склалося враження, що мене помістили у каналізаційну трубу з дермом, де під високим тиском потік брехні, зухвальства, зради, продажності, цинізму, байдужості до людей та їх майбутнього, корупції та просто духовної тупості… Це злочин проти громади, цивілізованих правил життя. Це рішення прийняли особи, які себе видають за патріотів…».

Як повідомляв партійний сайт, 17 лютого, на Бюро міської організації «Батьківщина» було прийнято одноголосне рішення рекомендувати депутатам фракції «Батьківщина» НЕ ГОЛОСУВАТИ за зміни до Генерального плану, а винести це питання на громадське обговорення.

«Прикро, але депутати Тернопільської міської ради фракції ВО «Батьківщина» порушили партійну дисципліну та положення про депутатську фракцію, віддавши свої голоси «за» вищевказані зміни. Такі самодіяльні рішення не минають безслідно», – прокоментував рішення бюро голова міської парторганізації Микола Сліпченко.