Барна зустрівся з екс-довіреною особою Януковича. ФОТО

07/08/2017 Розмір тексту:

З візитом у Тернопіль 7 серпня прилетів президент “Мотор Січі” Вячеслав Богуслаєв.

Основні цілі візиту керівника ПАТ “Мотор Січ” на Тернопілля – перемовини з керівництвом області щодо відкриття рейсу “Тернопіль-Київ” та відкриття бази для оснащення та модернізації гелікоптерів “МІ-8”, повідомляє “20 хвилин“.

До слова, ПАТ “Мотор Січ” – одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Щодо гелікоптерів “МІ-8”, то це наймасовіший вертоліт у світі, який оснащений двома двигунами. Гелікоптер широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.