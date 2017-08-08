Барна зустрівся з екс-довіреною особою Януковича. ФОТО

07/08/2017 1
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З візитом у Тернопіль 7 серпня прилетів президент “Мотор Січі” Вячеслав Богуслаєв.

Основні цілі візиту керівника ПАТ “Мотор Січ” на Тернопілля – перемовини з керівництвом області щодо відкриття рейсу “Тернопіль-Київ” та відкриття бази для оснащення та модернізації гелікоптерів “МІ-8”, повідомляє “20 хвилин“.

До слова, ПАТ “Мотор Січ” – одне з провідних у світі підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Щодо гелікоптерів “МІ-8”, то це наймасовіший вертоліт у світі, який оснащений двома двигунами. Гелікоптер широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

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Коментарі (1)

ivan

07/08/2017

Барна довірених осіб Януковича і партії ригионів зробив депутатами обласної ради від блоку панамських патріотів (скорочено бпп)

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