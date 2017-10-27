Барна жорстко потролив Гриценка-молодшого

27/10/2017 1
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Після перепалки під Верховною Радою з активістами народний депутат з Тернопільщини Олег Барна закликав їх приїхати на Чорктівщину і… відбудувати місцевий аеропорт.

– Запрошую усіх «автомайданівців» із їх різними думками, позиціями, поглядами і яйцями на чолі із їх лідером Олексієм Гриценком на відбудову колись найкращого в Західному військовому окрузі Чортківського військового аеродрому, знищеного після наказу вже Помаранчевого Міністерства борони України (Анатолій Гриценко – авт.), – цитує слова нардепа видання Репортер.

Тернопільський нардеп  закликав зробити корисну для держави справу.

– Не знаю звідкіля в «автомайданівців» спонсорська допомога на пальне для їх вояжів, але на цю справу я організую підприємців Чортківщини, аграріїв, щоб вони змогли добиратися на Чортківщину, – зауважив Барна.

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Коментарі (1)

валерій

27/10/2017

Це ти, Барна, в свого лруга Шкіряка про аеродроми навчився…? Так Чортків не Непал…

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