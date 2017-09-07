Барна визнав, що його підлеглі недостатньо працюють

05/09/2017 1
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Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна визнав недостатньою роботу кількох своїх підлеглих.

Про це йдеться в розпорядженні губернатора області «Щодо відповідальності посадових осіб обласної та районних державних адміністрацій за неналежне виконання завдань голови обласної державної адміністрації», повідомляє сайт Тернополяни.

«Визнати недостатньою роботу управління освіти і науки обласної державної адміністрації (ХОМА О.З.) та відповідних структурних підрозділів Бучацької, Зборівської, Підгаєцької та Чортківської районних державних адміністрацій з виконання завдань, направлених на процес створення опорних навчальних закладів на територіях районів», – йдеться в документі.

Також Степан Степанович звертає увагу начальника управління освіти і науки ОДА, відповідних структурних підрозділів Бучацької, Монастириської, Підгаєцької, Чортківської райдержадміністрацій та виконавчого комітету Борщівської міської ради щодо проведення невідкладних заходів з метою ліквідації заборгованості з оплати праці працівникам галузі освіти та недопущення їх в подальшому.

«Визнати недостатньою роботу департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (СТАХІВ В.М.), відповідних структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку Збаразької, Монастириської, Підгаєцької, Теребовлянської та Чортківської районних державних адміністрацій з виконання завдань, направлених на процес утворення кооперативів з вирощування, заготівлі та організації переробки сільськогосподарської продукції», – зазначено в розпорядженні.

Крім того Степан Барна дав низку доручень кільком головам районних державних адміністрацій.

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Коментарі (1)

Борщівська міська рада

06/09/2017

Інформація вказана у статті відносно виконавчого комітету Борщівської міської ради є недостовірною.
Повідомляємо, що станом на 31 серпня 2017 року заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам освіти (педагогічні, адміністративно – господарські, позашкільні, дошкільні) за серпень відсутня.
Протягом 2017 року (січень – серпень)аборгованість по виплаті заробітної плати працівникам освіти (педагогічні, адміністративно – господарські, позашкільні, дошкільні),допомозі на оздоровлення педагогічним працівникам була відсутня.

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