Барна шукав у тернопільських аптеках доступні ліки

20/04/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з тим, що з 1 квітня 2017 року почала діяти Урядова програма «Доступні ліки» голова обласної адміністрації разом з журналістами здійснив рейд аптеками міста.

Степан Барна, як і обіцяв, контролює реалізацію програми «Доступні ліки» й побував у трьох аптеках міста, які беруть у ній участь. Так, він відвідав комунальну аптеку №168 і дві приватні аптеки – № 78 та №126, які на сьогодні є лідерами з отоварення виписаних рецептів.

Як відзначив голова ОДА, помітна позитивна динаміка на прикладі останнього тижня. Зокрема, ще минулої п’ятниці в області було отоварено близько 4 тисяч рецептів, тепер – більше 9 тисяч. Така ж ситуація із аптеками, які активно приєднуються до програми «Доступні ліки». Якщо минулого тижня їх було 90, то станом на 19 квітня – 149. Водночас, перевіряючи реалізацію програми, Степан Барна наголосив на проблемних моментах. Серед них – затримка із розподілом коштів у районах.

«За моїм розпорядженням на сесії обласної ради відповідно до змін до бюджету області було прийнято рішення про розподіл коштів щодо програми «Доступні ліки» по районах. На місцях ці кошти отримали, але ще не провели сесій районних рад, рішення яких дозволило б компенсовувати вартість ліків аптекам. Тому вирішення цієї проблеми залежить від оперативності на місцях і я дуже сподіваюся, що в районах її усунуть найближчим часом. Водночас існують певні труднощі із наявністю медикаментів, перелік яких передбачений програмою «Доступні ліки», адже початок дії програми викликав чималий ажіотаж серед пацієнтів. Однак і тут ведеться робота й незабаром система налагодиться», – зазначив Степан Барна.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, Степан Барна побував з робочою поїздкою у Чорткові, де проінспектував реалізацію програми «Доступні ліки». Крім того, Чортківський район входить у трійку лідерів по кількості аптек, які приєдналися до програми, та по кількості виписаних рецептів. Перше та друге місця залишаються за Бучацьким районом, де укладено угоди з 12 аптеками та виписано 898 рецептів, та Гусятинським районом, де участь у програмі беруть 17 аптек і виписано 810 рецептів. У Тернополі ж до програми «Доступні ліки» приєдналися 28 аптек й виписано більше трьох тисяч рецептів.

Голова Тернопільської ОДА й надалі контролюватиме виконання програми. У разі виникнення складних ситуацій просимо звертатися на гарячу лінію Управління охорони здоров’я облдержадміністрації за номером телефону – (0352) 52-10-71.