Барна “приставив” до Юлика наглядача

04/08/2017 Розмір тексту:

Схоже, що часи, коли начальник Служби автодоріг у Тернопільській області фактично був одноособовим розпорядником дорожнього господарства, відходять в минуле. Після того, як обласна адміністрація заповнила вакансію начальника управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства у галузі настало двовладдя.

Богдан Юлик, який очолює Службу доріг, втратив монополію. Новий керівник відомства – 46-річний Володимир Шашкін є безпосередньою креатурою Степана Барни та Романа Заставного. Був членом партії “Фронт змін. Має чималий досвід роботи у виробничій сфері. Довгий час працював заступником директора ТОВ “Скала-Подільський спеціалізований кар’єр”, власниками якого є його дружина та тесть. Серед іншого підприємство займалося будівництвом та ремонтом доріг. В 2014-15 роках Шашкін очолював Кіровоградський облавтодор. Повернувшись на Борщівщину, отримав пропозицію стати першим заступником голови РДА, де працював до останнього призначення.

Не виключено, що призначення фахового виробничника має допомогти команді Барни розібратися в хитросплетіннях дорожніх ремонтів, якими в останні роки монопольно опікувався Богдан Юлик.

Шашкін потрібен Барні не тільки як професійний виробничник, а й як джерело альтернативної інформації про якість роботи тернопільських дорожників та їх підрядників. У коловороті мільйонних траншів, які надходять в область, у керівника краю має бути своя людина, яка може дати об’єктивну інформацію.

Не випадково на останній сесії облради обласна адміністрація залишила за собою функцію розпорядника коштів на ремонт доріг, які надходять від перевиконання митних зборів.