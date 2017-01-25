Барна пропонує завезти львівське сміття на центральну площу Львова
Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації.
«Було вже два факти завозу і скиду львівського сміття. Одне – в Малашівцях, друге – поблизу Зборова. В обидвох випадках в смітті виявили чеки з львівських магазинів. Я навіть пропонував дане сміття показово привезти на центральну площу Львова», – сказав Барна.
За його словами, він вже дав доручення правоохоронцям, головам РДА та керівникам об’єднаних громад посилити контроль за сміттєвозами.
«Ми не дамо перетворити Тернопільщину на львівське сміттєзвалище», – наголосив Барна.
Присутній на колегії заступник міського голови Тернополя Віктор Шумада повідомив, що на сміттєзвалище в Малашівцях найняли цілодобову охорону, оскільки були випадки зривання замків та несанкціонованого скиду сміття.
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Коментарі (5)
ігор24/01/2017
пропоную галицькій партіі сортувати сміття в львові а не лізти до тернополя, поможіть свому фінансисту чого ви лізете до тернополя,
Костянтин24/01/2017
То,що Барна кінчений м-к ясно всім.Навіщо нам такі депути.
ігор24/01/2017
нас теж тернополян згуртуе,бо ви так і мріете знищити нашу владу щоб завалити нас сміттям і вигнати нас на заробітки ,ми теж своіх будемо захищати, і заберіть свою сепаратистську галицьку партію з тернополя,ще не вистачало щоб ваші бандюки туво керували
Слава24/01/2017
Ця проблема у Львові вже давно повинна була бути вирішена і в цьому беззаперечна вина мера міста. Але це не означає, що треба блокувати зараз розвязання проблеми в будь-якому напрямку. Не можете правовим шляхом, вирішими “сміттєвим” “розібратись з незручними людьми”???? Але це не сміття з маєтку Садового!!!!! це блокада і ставлення до всіх львівян!!!! Сподіваюся, що ця ситуація нас, львівян, згуртує і зробить сильнішими….
ігор24/01/2017
молодець наш барна, скільки можна сміття розкидати по областям,головне що нашого мера за нізащо сварять за той снігопад, а меру львова ніц нема за то, то де справедливість