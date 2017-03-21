Барна готовий віддати тернопільський аеропорт за одну гривню

21/03/2017 Розмір тексту:

Влада Тернопільщини активно шукає інвестора для місцевого аеропорту. Інвестпроект «Тернопільський аеропорт» має стати одним з головних на наступному інвестиційному форумі в Тернополі, який заплановано провести наприкінці травня.

– Ми готові віддати тернопільський аеропорт за 1 грн. оренди, лише б запустити авіасполучення. Окрім того, можемо запропонувати інвестору вільні території, які виділили окремою ділянкою, для будівництва логістичного центру. Даний проект будемо презентувати на інвестиційному форумі, який відбудеться в Тернополі 25 травня, – повідомив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Влада відкрита до співпраці й готова розглянути пропозиції як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів.

– Ми постійно працюємо в даному напрямку та переконуємо зацікавлених сторін прийти працювати в Тернопіль. 24-25 березня Тернопіль з робочим візитом має відвідати директор аеропорту «Ясьонка» (Жешов), з яким я познайомився в Польщі під час економічного форуму. Нещодавно мав розмову з гендиректором «Мотор-Січі» В’ячеславом Богуслаєвим, який пообіцяв запланувати поїздку до Тернополя в квітні. З ними говоритимемо про наш аеропорт і перспективи відновлення авіарейсів, – зауважив Степан Степанович та додав, – усім операторам, які працюють в Україні і які могли б потенційно зайти в Україну і в Тернопіль зокрема («Turkish Airlines», «Wizzair», «Ryanair» тощо), направили пропозиції інвестиційної співпраці в рамках проекту «Тернопільський аеропорт».

Нагадаємо, на початку грудня минулого року аеропорт «Тернопіль» отримав сертифікат служби авіаційної безпеки, який засвідчив його придатність для прийому повітряних суден. З тих пір у Тернополі сідали лише два борти – Глави держави та Прем’єр-міністра…

Джерело: Номер один