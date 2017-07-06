Барна готовий приймати львівське сміття, але за однієї умови

06/07/2017 Розмір тексту:

Позачергове пленарне засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради відбулося 5 липня. До порядку денного входили проекти рішень, які залишилися не розглянутими з четвертого пленарного засідання та нові, які внесли депутати. Загалом було близько сотні питань.

Серед тих, які залишились без розгляду було і питання стосовно можливості складування на території області твердих побутових відходів зі Львова. Але у пропонованому депутатам порядку денному його не було. На це звернув увагу депутат Олег Сиротюк.

– На попередньому пленарному засіданні було питання, яке стосувалося звернення львівського міського голови з приводу побутового сміття, – зазначив він. – Питання ми це не розглядали, а звернулися до міського голови Львова, щоб він приїхав на сесію облради, щоб ми могли прийняти відповідне рішення. Зараз я в порядку денному цього проекту знайти не можу. Враховуючи зміни, які відбулися по даному питанню, зокрема, функцію вивезення сміття зі Львова, внаслідок неспроможності місцевого самоврядування це зробити, взяла на себе Львівська обласна рада, маю запитання до керівництва. Чи є звернення щодо цього від вашого колеги голови ЛОДА Олега Синютки, чи ви давали йому відповідь? Можливо, ми його запросимо на сесію, якщо це питання ще актуальне і вони хочуть офіційно возити до нас відходи.

На початку року міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до всіх голів адміністрацій і керівників міст України з проханням розглянути можливість розміщення на їхніх територіях відходів зі Львова. І голова Тернопільської облдержадміністрації надав відповідь, що жоден із населених пунктів Тернопілля не може приймати львівське сміття, оскільки у нас є понад 700 несанкціонованих сміттєзвалищ, які потребують легалізації та упорядкування. Але у відповіді Олегу Сиротюку Степан Барна зазначив, що звернення від Садового були повторно надіслані органам місцевого самоврядування, можливо вони переглянуть свої позиції, і що область готова відпрацювати цивілізований механізм вирішення цієї проблеми.

– Голова ЛОДА Олег Синютка офіційно не звертався до нас з приводу розміщення львівського сміття на території області, – відповів Степан Барна. – Але у нас було більше трьох звернень львівського міського голови Андрія Садового. Ці звернення направлені головам об’єднаних територіальних громад, сільським головам, Тернополю з проханням вивчити можливість складування львівського сміття. Попередні рази були дані відмови, можливо тепер населені пункти переглянуть свою позицію. Зазначу, що на останній селекторній нараді з прем’єр-міністром України з питання допомоги Львову у вивезенні сміття, мною була озвучена така позиція: ми готові розглядати можливість прийняття сміття за однієї обставини – коли буде вивезене те сміття, яке до нас уже потрапило і було завезене незаконно. Таких випадків було 15 і по даних фактах відкриті кримінальні провадження. З місцевих бюджетів витрачено майже 700 тисяч гривень на вивезення і утилізацію цього сміття. Одночасно, ми готові відпрацювати цивілізований механізм вирішення цієї проблеми.

Ольга Трач

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