Банк “Південний” презентував новий логотип і оновлений формат відділень

02/10/2018 Розмір тексту:

Напередодні 25-річного ювілею банк «Південний» презентує оновлений логотип і новий корпоративний стиль. Вони покликані надати іміджу банку сучасних рис і відобразити зміни, що відбуваються у фінансовій установі.

Проект ребрендингу є логічним продовженням масштабної програми трансформації, яка дозволить підвищити рівень сервісу, якість банківських продуктів, а також зміцнити позиції банку в роздрібному сегменті та сегменті МСБ.

Паралельно зі зміною фірмового стилю в серпні цього року почався процес оновлення відділень відповідно до нового стандарту. Кілька відділень вже змінили формат, інші – чекають своєї черги. Нові відділення відрізняються не тільки дизайном. Вони уособлюють сучасний підхід до банківського обслуговування. Для зручності клієнтів у відділеннях створені окремі зони обслуговування фізичних та юридичних осіб, зона самообслуговування, яка працює в режимі 24/7.

Нагадаємо, що відділення банку «Південний» у Тернопільській області розташоване за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 11.

Режим роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 (касове обслуговування до 17:30), вихідні дні – субота і неділя.

Відділення банку «Південний» надають широкий перелік послуг населенню, малому та середньому бізнесу і корпоративним клієнтам, у тому числі: кредитування, відкриття рахунків і розрахунково-касове обслуговування, емісія та обслуговування платіжних карток, залучення коштів населення і юридичних осіб на поточні та депозитні рахунки, грошові перекази та інші послуги.

Банк «Південний» – універсальний український банк, заснований у 1993 році, з головним офісом в Одесі. Банк пропонує широкий спектр послуг для бізнес-клієнтів та фізичних осіб на всій території України через регіональну мережу, яка на кінець червня 2018 року нараховувала 93 відділення в 19 регіонах України.