Бандитам, котрі викрадали і утримували в неволі людей, допомагав лікар-нарколог

06/09/2018 Розмір тексту:

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області оголошено підозру ще 2 учасникам організованої злочинної групи, зокрема – лікарю обласного наркодиспансеру, що допомагав зловмисникам у незаконному позбавленні волі осіб, під виглядом надання медичної та психологічної допомоги.

Про це повдіомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що лікар обласного Тернопільського наркодиспансеру, діючи у складі організованої групи, скеровував хворих після завершення їх лікування у медичному закладі до псевдореабілітаційного центру для нібито психологічної реабілітації та продовження лікування від наркоманії та алкогольної залежності. Також лікар здійснював там огляд хворих та призначав їм препарати, що викликали сонливість та пригнічували їх волю. Невстановлені поки слідством засоби призначались для унеможливлення втечі з приміщення поблизу м.Тернополя, де пацієнти утримувались силоміць.

Нагадаємо, організована група діяла з липня 2017 по червень 2018 року під виглядом реабілітаційного центру наркозалежних і алкозалежних осіб та тих, що страждають від ігроманії .

Переконуючи родичів, що пацієнтам необхідне лікування без спілкування із зовнішнім світом, у хворих забирали мобільні телефони, та фактично зачиняли у приміщенні на кілька місяців, не лікуючи. Під виглядом надання корекційної психологічної допомоги, люди, що не мають жодного стосунку до психології, знущались над потерпілими, принижуючи їх гідність. Були випадки викрадення наркозалежних осіб і людей з алкогольною залежністю з дому та примусової їх доставки до реабілітаційого центру. Родичі пацієнтів платили за псевдолікування від 10 до 30 000 грн у місяць. Встановлено 15 осіб, яких там незаконно позбавили волі.

На сьогодні шістьом особам повідомлено про підозру за ч.3 ст.146 КК України (викрадення людей та незаконне позбавлення їх волі, вчинені організованою групою). П’ятьом із них обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без внесення застави, одній особі – цілодобовий домашній арешт.