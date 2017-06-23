Банда зі Львова обікрала на Тернопільщині щонайменше п’ять помешкань. ВІДЕО

23/06/2017 0
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Львівські гастролери завітали до Зборова. Чоловіки обкрадали квартири.

Щонайменше п’ять помешкань в нашій області уже встигли обчистили. І зрештою потрапили до рук правоохоронців.

Деталі – в сюжеті ТВ-4.

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