Байкера “під мухою” зупинив бордюр

10/05/2017 Розмір тексту:

10 травня, близько 1-ї години ночі, на проспекті Степана Бандери 22-річний водій мотоцикла Suzuki наїхав на бордюрний камінь.

Полісмени виїхали на місце події. При спілкуванні з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 1,42 проміле алкоголю в крові. Це у 7 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.