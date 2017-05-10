Байкера “під мухою” зупинив бордюр
10/05/2017 0
Розмір тексту:
10 травня, близько 1-ї години ночі, на проспекті Степана Бандери 22-річний водій мотоцикла Suzuki наїхав на бордюрний камінь.
Полісмени виїхали на місце події. При спілкуванні з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 1,42 проміле алкоголю в крові. Це у 7 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
На водія патрульні склали протокол ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову ч.2 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).
Мотоцикл евакуювали на арешт майданчик.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...