Байкера “під мухою” зупинив бордюр

10/05/2017 0
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10 травня, близько 1-ї години ночі, на проспекті Степана Бандери 22-річний водій мотоцикла Suzuki наїхав на бордюрний камінь.

Полісмени виїхали на місце події. При спілкуванні з водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування на місці. Драгер показав 1,42 проміле алкоголю в крові. Це у 7 разів перевищує допустиму норму, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

На водія патрульні склали протокол ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову ч.2 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Мотоцикл евакуювали на арешт майданчик.

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