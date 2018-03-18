Багатство на мільйони: чим володіє новий голова Нацбанку родом з Тернопільщини

18/03/2018 Розмір тексту:

Яків Смолій затверджений парламентом на посаду голови Нацбанку України, хоча фактично виконував обов’язки керівника регулятора з травня минулого року.

“Смолій – це почасти політика Гонтаревої, але в менш гострій, емоційній, більш витриманій формі, що буде менше дратувати оточуючих”, – вважає економічний експерт Олег Гавриш, передає Народна правда з посиланням на Слово і Діло.

Журналісти поцікавилося біографією, доходами та зв’язками чиновника, який стоїть біля керма головної фінустанови України.

Якову Смолію 57 років. Народився він у селі Вербовець Лановецького району Тернопільської області. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”. Зараз вільно володіє англійською мовою і є кандидатом економічних наук.

Свій трудовий шлях Смолій починав у 1981 році як інженер-програміст у Тернопільському фінансово-економічному інституті, а через 10 років вперше почав працювати в банківській сфері – провідним інженером, начальником комп’ютерного відділу, заступником начальника Тернопільського обласного управління НБУ.

У 1994 році його новою посадою стане посада начальника управління автоматизації, а пізніше – заступника голови правління Акціонерного поштово-пенсійного банку “Аваль” (до 2005 року).

Після продажу “Авалю” в 2005 році за 1 млрд дол. Смолій спільно з десятьма партнерами створили банк “Престиж”.

Згідно з інформацією на сайті Financial Club, у липні 2006 року австрійський Erste Bank підписав договір про купівлю 50,5% акцій “Престижу” за 35,3 млн дол., але вже в грудні він вирішив купити 100% акцій банку за 104 млн дол. Смолій продав акції, а з посади голови наглядової ради банку був відкликаний у жовтні.

З 2006 до 2014 року Смолій був директором із питань банківського бізнесу в ЗАТ “Престиж-груп”. Однойменний холдинг вів спільний бізнес із колишніми партнерами з банку “Аваль»” Крім цього, Смолій також займався розвитком СК “Еталон”, до наглядової ради якої увійшов 24 лютого 2006 року, а очолив її в 2009 році. У 2013-му банкір продав 41% акцій “Еталону” російському інвестору, а його дружина Світлана – 25% акцій.

Смолій був членом наглядової ради ЗАТ “Молочний альянс”, а також членом наглядової ради ПАТ “Новоархангельський сирзавод”, який залишив 14 березня 2014 року за власним бажанням.

У квітні 2014 року був призначений на посаду заступника голови НБУ, а в жовтні 2016-го – першим заступником голови НБУ.

Згідно з електронною декларацією за 2016 рік, сукупний дохід чиновника становив майже 18,6 млн грн. Велика частина цих грошей – 7,3 млн грн – відсотки за депозитами.

На кінець 2016 року в його депозитних рахунках зберігалося в: ПАТ “Укрексімбанк” – понад 3,9 млн дол; АТ “Дельта банк” – понад 5,9 млн грн; АТ “Укрсиббанк” – 345 тис. грн; ПАТ “Райффайзен банк “Аваль” – 114 тис. грн і 4,5 тис. дол.

Детальніше – на інфографіці.

Також в 2016 році він отримав дивіденди на суму понад 5,3 млн грн та дохід від передачі в оренду комерційного нерухомого майна на суму понад 3,1 млн грн.

Заробітна плата заступника голови НБУ в 2016 році склала 1,8 млн грн.

У власності подружжя житловий будинок площею 418,8 кв. м в Погребах Броварського району Київської області, квартира загальною площею 223,1 кв. м в Києві, апартаменти площею 177,6 кв. м в Севастополі, а також будинок сімейного відпочинку площею 276,9 кв. м в Гурівщині Києво-Святошинського району Київської області.

В автопарку сім’ї Volkswagen Multivan 2012 випуску, Toyota Land Cruiser 100 2006 року випуску, Mitsubishi 2002 року випуску, Mercedes-Benz ML 350 2007 року випуску, а також гідроцикл 307/255 2009 року випуску та причеп 2011 випуску.

Також у власності родини Смолія є боргові цінні папери, інвестиційні сертифікати та акції на загальну суму майже 64 млн грн, а також активи у вигляді корпоративних прав ряду компаній на суму понад 10,7 млн ​​грн.

Детальніше – на інфографіці.