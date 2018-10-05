Багатьом тернополянам субсидія більше не “світить”. ВІДЕО

05/10/2018 Розмір тексту:

Перевірка субсидіантів, яку провело Міністерство фінансів, виявила низку зловживань з боку отримувачів субсидії. Тому Уряд прийняв рішення про зміну порядку надання субсидій таким чином, щоб державну підтримку отримували ті, хто справді її потребує. Про які новації відтепер треба знати і на що звертати увагу?

Як ідеться в сюжеті TV-4, порядок надання субсидій в Україні встановлений державою і регламентується постановою кабміну. У ній також також чітко визначено, коли комісії на місцях, призначені виконкомом, можуть приймати позитивне рішення про їх призначення. За підрахунками експертів, через зміни до порядку призначення субсидій, які діють з 1 травня цього року, кількість тернополян, яким її не нададуть, суттєво зросла. Місцева влада вже неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів з проханням внести правки в постанову, яка регулює порядок надання субсидій. Вона просить внести корективи, які дозволили б більш гнучко підходити до цього питання, зокрема розширити повноваження комісій. Адже зменшення кількості людей, які отримуватимуть субсидії, вдарить не лише по їхньому гаманцю, а й по бюджетах підприємств, які надають житлово-комунальні послуги.

-Мешканці міста не зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги. Відповідно, підприємства – надавачі послуг недоотримають кошти ні від громадян за отримані послуги, ні з державного бюджету на відшкодування наданих послуг. В зв’язку з цим їм дуже буде важко проводити господарську діяльність і забезпечувати на належному рівні надання ЖК послуг, – каже начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима.

Із 49 тисяч субсидіантів у Тернополі субсидії оформило вже 8 тисяч. В управлінні соціальної політики очікують напливу громадян із початком опалювального сезону. Тут закликають тернополян уточнити свої перспективи отримання субсидій. За кілька днів жовтня з заявами про призначення субсидії вже звернулось близько тисячі родин. Проте у міськраді нагадують, кому кому не потрібно звертатись в управління соцполітики із заявами.