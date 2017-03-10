Кому з мешканців Тернопільщини загрожують штрафи

10/03/2017 Розмір тексту:

Для тернополян та жителів області вже стало сумною традицією, наводячи лад на прибудинковій території, місцях загального відпочинку чи придорожніх захисних смугах, спалювати нагромаджене. Здавалося б, нічого страшного не зроблено, а порядок забезпечено. Проте, ті хто так думають помиляються! Адже спалювання залишків сухої рослинності, листя та відходів є причиною значного забруднення атмосферного повітря.

Не можна оминути увагою і інший аспект цієї проблеми. Якщо спалювання сухої рослинності та її залишків шкодить в основному здоров¢ю людей, то з випалюванням стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою та природною рослинністю, яке також є сезонною весняною проблемою, призводить до руйнації ґрунтового покриву, зниження родючості ґрунту, порушення його структури. Справа у тому, що безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі організми, комахи та інша живність, яка є незамінною ланкою у природному ланцюгу.

З метою запобігання виникненню пожеж та їх розповсюдження на лісові насадження, торфовища, населені пункти, а також недопущення спалювання рослинності та її залишків, держінспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснюватимуть рейдові перевірки на території області. У ході рейдів також проводитиметься роз’яснювальна робота з населенням щодо попередження фактів самовільних підпалів і дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає не спалювати суху рослинність і сміття та поширювати інформацію про шкідливість і неправомірність таких дій. Однак, якщо саме ви стали свідком такого правопорушення, звертатись за тел. “гарячої лінії” 067-37-08-730 або 25-95-82.

Довідка

Статтями 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) та 82 Кодексу України про адмінправопорушення (Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення) передбачено, що за спалювання рослинності для громадян передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340грн., для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.; за спалювання відходів – від 340 до 1360 грн. для громадян та від 850 до 1700 грн. для посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (парки і сквери) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 грн. і на посадових осіб – від 1190 до 1700 грн.

Крім того, ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального Кодексу України за подібні порушення передбачено також кримінальну відповідальність.