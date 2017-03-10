Кому з мешканців Тернопільщини загрожують штрафи
Для тернополян та жителів області вже стало сумною традицією, наводячи лад на прибудинковій території, місцях загального відпочинку чи придорожніх захисних смугах, спалювати нагромаджене. Здавалося б, нічого страшного не зроблено, а порядок забезпечено. Проте, ті хто так думають помиляються! Адже спалювання залишків сухої рослинності, листя та відходів є причиною значного забруднення атмосферного повітря.
Не можна оминути увагою і інший аспект цієї проблеми. Якщо спалювання сухої рослинності та її залишків шкодить в основному здоров¢ю людей, то з випалюванням стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою та природною рослинністю, яке також є сезонною весняною проблемою, призводить до руйнації ґрунтового покриву, зниження родючості ґрунту, порушення його структури. Справа у тому, що безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі організми, комахи та інша живність, яка є незамінною ланкою у природному ланцюгу.
З метою запобігання виникненню пожеж та їх розповсюдження на лісові насадження, торфовища, населені пункти, а також недопущення спалювання рослинності та її залишків, держінспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснюватимуть рейдові перевірки на території області. У ході рейдів також проводитиметься роз’яснювальна робота з населенням щодо попередження фактів самовільних підпалів і дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає не спалювати суху рослинність і сміття та поширювати інформацію про шкідливість і неправомірність таких дій. Однак, якщо саме ви стали свідком такого правопорушення, звертатись за тел. “гарячої лінії” 067-37-08-730 або 25-95-82.
Довідка
Статтями 77-1 (Самовільне випалювання рослинності або її залишків) та 82 Кодексу України про адмінправопорушення (Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення) передбачено, що за спалювання рослинності для громадян передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340грн., для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.; за спалювання відходів – від 340 до 1360 грн. для громадян та від 850 до 1700 грн. для посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (парки і сквери) тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680 грн. і на посадових осіб – від 1190 до 1700 грн.
Крім того, ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального Кодексу України за подібні порушення передбачено також кримінальну відповідальність.
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