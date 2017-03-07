Багато річок Тернопільщини – під загрозою зникнення

07/03/2017 Розмір тексту:

Упродовж останніх років на Тернопільщині загострюється проблема маловоддя. У деяких населених пунктах краю повисихали річки і вода стала привозною. Суттєве обміління характерне для ставків і озер.

Наразі в області нараховують понад тисячу чотириста річок, більшості з них характерне обміління, – кажуть екологи. Щоб вберегти регіон від катастрофи, необхідні конкретні дії.

«На жаль, упродовж минулого і позаминулого років деякі невеликі річки та потічки пересохли. Також спостерігаємо зменшення рівня підземних вод. Але, на превеликий жаль, особливо втрутитися у ці явища ми не можемо, адже антропогенний вплив на навколишнє середовище вже призвів до кліматичних змін, зокрема до нерівномірного випадання опадів. Проблема маловоддя загострюється упродовж останніх трьох років. А в багатьох населених пунктах краю торік вода була привозною. Наразі протяжність річок на Тернопільщині – понад 6000 кілометрів, також нараховуємо 26 водосховищ загальною площею 3,5 тис. га та 886 ставків площею 5,5 тис. га. Щоб вберегти усе це наразі вживаємо заходи загально-екологічного плану – йде розширення лісів та створення гідроакумулятивних ставків, а також відновлення боліт. Також працюємо над ремонтом гідроочисних споруд», – відзначив начальник управління екології та природних ресурсів ОДА Орест Сінгалевич.

Екологи також сподіваються, що цьогорічна весна буде багатою на дощі. Оскільки сприятлива погода може врятувати область від аномальних природних явищ, ознаки яких були помітні в регіоні минулого року.